Video "Video-Epilog" zu Kingdom Come: Deliverance - 4Players.de

Skabus hat geschrieben: ? Heute 17:39

Das ist das Leid eines Testers. Weiß jeder der in der Software-Entwicklung arbeitet. Darum will auch niemand so gerne testen. Meine Freundin ist Test-Entwicklerin(also im Grunde auch Informatikerin, nur halt im Bereich Testautomatisierung. Und da sind die Tester immer die letzten in der Kette und die kriegen dann auch am meisten auf den Deckel.Ich kenn die Leiden der Tester also gut. Aber ich kenn halt auch Tester, die darum einfach ihren "Frust" an die Entwickler weitergeben und sowas ist nicht in Ordnung...