Video "Glacial Behemoth" zu Evolve - 4Players.de

Ich habe lange gehadert, ob ich Evolve den Award verleihen soll oder nicht. Bei den Online-Duellen schwanken mir Balance und Ergebnis immer noch zu stark und ich hatte oft das Gefühl, dass trotz Matchmaking eine Seite der anderen meist hoffnungslos unterlegen war. Beim Spielen mit der 4P-Truppe im Büro ergab sich mit der Zeit ein anderes Bild: Zwar war der Einstieg auf Jägerseite sehr zäh. Doch je besser wir uns einspielten und als Team zusammen wuchsen, desto knapper und aufregender wurden die Partien. Es sind Momente wie diese, in denen Evolve mit all seiner Dramatik, den panischen Hilferufen, der kichernden Schadenfreude sowie dem kollektiven Jubeln seine ganze Klasse zeigt und alles nach einem Award schreit. Und so stellte ich mir die Frage, wie ich den Titel überhaupt vornehmlich spielen werden? Mit irgendwelchen Fremden via Matchmaking? Nein! Ich werde meine Kumpels für die nächste LAN-Party zusammentrommeln oder mich online mit ihnen verabreden und dabei genauso viel Spaß haben wie bei uns im Büro! Falls es dabei unausgeglichen zugeht, werden wir gemeinsam so lange an den Balance-Optionen herumschrauben, bis es für uns passt. Auch wenn die etwas eintönigen Karten mit der Zeit an Reiz verlieren, halten die Spielmodi sowie wechselnde Jäger-Monster-Konstellationen die Motivation aufrecht. Auf den beiden Konsolen muss man zwar leichte technische Abstriche in Kauf nehmen, doch auch auf PS4 und Xbox One wartet eine aufregende Monsterjagd. Müsste ich mich zwischen Left 4 Dead und Evolve entscheiden, würde ich dennoch den kooperativen Überlebenskampf in der Zombie-Apokalypse wählen. Warum? Dazu mehr in unserem neuen Format, dem Video-Epilog