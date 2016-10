Hearts of Iron 4: Together for Victory (DLC-Teaser)

Die erste Erweiterung für Hearts of Iron 4 wird den Titel "Together for Victory" tragen und sich um das Commonwealth drehen. Versprochen werden neue Technologien, Porträts, Anführer und Kompanien in Zusammenhang mit Australien, Kanada, Neuseeland, Südafrika und Indien (britische Raj).