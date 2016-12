Video "Payday-DLC" zu Goat Simulator - 4Players.de

Endlich lässt jemand mal das Spiel links liegen und kümmert sich um das, was wirklich zählt: Die pure Lust an der Zerstörung und skurrilen Glitches! Schon in klassischen Open-World-Titeln wie GTA gehörte das freie Entdecken und Randalieren schließlich zu den unterhaltsamsten Beschäftigungen. Der Goat Simulator erklärt den Schwachsinn zur Hauptsache: Es macht unheimlich viel Spaß, die Welt auf bizarre Weise ins Chaos zu stürzen und nebenbei ein paar coole akrobatische Tricks abzuziehen. Auch die Unmengen an Physik-Glitches und abenteuerlich dehnbaren Passanten sind ein echtes Highlight! Sicher, der Umfang wirkt mickrig: Nach ein paar lustigen Stündchen hat man fast alles gesehen und die Geheimverstecke gefunden. Auch die kleinen Aufgaben und Punkte-Herausforderungen sind eigentlich nur Nebensache. Trotzdem kann ich dem Titel jedem ans Herz legen, der einfach mal abschalten und gepflegt Chaos stiften möchte! Auf der Xbox One fehlen zwar die coolen Nutzer-Levels und Extra-Mutatoren aus dem Steam-Workshop, im Gegenzug ist diesmal aber von Anfang an ein lustiger Splitscreen-Modus für bis zu vier Spieler dabei. Schade, dass die früher fast unzerstörbare Zunge nicht mehr so bombenfest klebt und auch andere lustige Feinheiten entschärft wurden - trotzdem entfaltet sich auch auf konsole eine herrliche Zerstörungsorgie!