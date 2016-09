Video "Einstieg ins Spiel auf der PS4" zu Darkest Dungeon - 4Players.de

Auch auf der PlayStation 4 und PS Vita springt der morbide Funke so schnell über, dass man in Darkest Dungeon versinkt. Zwar muss man sich an die im Vergleich zum PC etwas fummeligere Steuerung gewöhnen, aber wenn man die erstmal verinnerlicht hat, kommt man kaum aus diesen Verliesen raus, die euch grafisch und inhaltlich dasselbe Abenteuer bieten - allerdings haben die Red Hook Studios einige kleine Boni wie neue Artefakte, Ereignisse sowie leichte grafische Zusätze zum Konsolenstart integriert. Mal abgesehen davon, dass ein Sprecher noch nie so stimmungsvoll ein Spiel kommentiert hat wie Wayne June: Dieses Taktik-Rollenspiel hat ein klasse Artdesign, das düstere Fantasy und Horror à la Lovecraft vereint. Es zelebriert spannende Kämpfe, bietet Erkundungsreize, Charakterentwicklung und dazu etwas Management. Zwar wiederholt sich auf lange Sicht einiges an Dungeonstrukturen und Spielmechanik, aber das herausragende Merkmal ist das kreative Kampf- und Krankheitssystem inklusive Folgeschäden, das abseits der schnöden Lebenspunkleiste mit Stress und Ticks für eine ganz frische Spielerfahrung innerhalb dieses Genres sorgt. Helden entwickeln ein Eigenleben und tragen psychische Narben davon. Wer an vorderster Front kämpft, kann eben wahnsinnig werden. So füllen sich Friedhof und Irrenanstalt, während man mit tapferen, aber vielleicht kleptomanischdepressiven Helden der Wurzel des Bösen näher kommt. Aber was tut man nicht alles, um den Untergang seines Hauses zu verhindern? Ach so: Destroy...them...all!