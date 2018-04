Shaq Fu: A Legend Reborn wird am 5. Juni 2018 weltweit für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Das Spiel wird als digitaler Download für alle Plattformen zum Preis von 19,99 Euro und als Bundle mit DLC (keine Details) im Handel für PlayStation 4 (29,99 Euro), Xbox One (29,99 Euro) und Nintendo Switch (39,99 Euro) erhältlich sein.