Shaq Fu: A Legend Reborn: Barack Fu: The Adventures of Dirty Barry - Teaser

Schon vor der Veröffentlichung von Shaq Fu: A Legend Reborn für PC, PlayStation 4, Xbox One und Switch hatten Wired Productions zusammen mit Entwickler Saber Interactive ein "mysteriöses" Bonusspiel angekündigt. Dieses Bonusspiel ist mittlerweile enthüllt worden. Es trägt den Titel "Barack Fu: The Adventures of Dirty Barry" und ist für alle Besitzer der Retail-Version (Box-Version) kostenlos verfügbar. In der Hauptrolle: Barack Obama.