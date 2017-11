Trüberbrook - A Nerd Saves the World



Loading Loading 3:33 Min.

Kickstarter-Trailer

Trüberbrook ist ein storybasiertes Adventure. Schauplatz ist ein abgelegenes Luftkurörtchen in der deutschen Provinz in den späten 1960er-Jahren - also zur Zeit des Kalten Krieges. Der Spieler…

14.11.2017

Views: 1521