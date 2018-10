This War of Mine: Stories - The Last Broadcast

Die zweite Zusatzgeschichte für This War of Mine (aus der Stories-Reihe) wird den Titel "The Last Broadcast" tragen und am 14. November 2018 erscheinen. Der DLC stammt aus der Feder von Meg Jayanth (80 Days) und dreht sich um einen Funker, der aus einer vom Krieg verwüsteten Stadt sendet.