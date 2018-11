Video "Complete Edition | Launch Trailer" zu This War of Mine - 4Players.de

This War of Mine ist als Complete Edition für Nintendo Switch veröffentlicht worden. Die "Komplettedition" umfasst alle Updates sowie die Download-Erweiterungen. In This War of Mine - Complete Edition übernehmen Spieler eine ungewöhnliche Rolle in einem Anti-Kriegs-Spiel: Sie sind nicht als schwerbewaffnete Elite-Soldaten auf Einsätzen unterwegs, sondern übernehmen eine Gruppe von Zivilisten, die in einer belagerten Stadt überleben müssen.