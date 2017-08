Video "Xbox-One-Launch" zu Killing Floor 2 - 4Players.de

Für ein nettes kooperatives Online-Gemetzel zwischendurch ist Killing Floor 2 durchaus geeignet. Doch auf Dauer fehlt es mir trotz der gelungenen Auswahl an Klassen und deren Weiterentwicklung an Abwechslung, was die Gegnertypen, den Spielablauf und das Boss-Finale angeht. Zu oft erinnert die redundante Action an ein chaotisches Schlachtfest, bei dem der Gore-Faktor zwar hoch, die Spannung aber eher niedrig ausfällt. Immerhin ist der Überlebenskampf kein Kinderspiel – teilweise fällt die Herausforderung sogar etwas zu happig aus. Davon können vor allem Solisten ein Liedchen singen, denn trotz Skalierung der Monstermassen hat man ohne Unterstützung oft nur wenige Chancen, den Ansturm heil zu überstehen. Auch im Versus-Überlebensmodus erweist sich die mangelnde Balance oft als Spielverderber. Und da Tripwire den ursprünglich angedachten Story-Modus bisher nicht umgesetzt hat, bleibt zusammen mit der überschaubaren Auswahl an Gegnervariationen und Ausrüstung inhaltlich nicht mehr viel übrig.