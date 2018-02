Little Nightmares: DLC 3: The Residence

Die dritte und letzte Download-Erweiterung "The Residence" ist für Little Nightmares veröffentlicht worden. In den ersten beiden Kapiteln "Die Tiefen" und "Der Unterschlupf" entkam der Ausreißer Kid erfolgreich dem Zorn der Oma und lernte die Hintergründe der Wichte kennen. In 'The Residence' bekommt Kid es mit der mysteriösen Herrin zu tun.