Video "The Lego Batman Movie-Trailer" zu Lego Batman 3: Jenseits von Gotham - 4Players.de

Nach der ersten Stunde war ich enttäuscht. Weder erzählerisch noch spielerisch konnte mich die Superhelden-Versammlung mit über 150 Figuren überraschen. Und die Vermengung aus Anzügen mit unterschiedlichen Spezialisierungen sowie entsprechenden Charakteren war ebenfalls bekannt. Doch sobald der Kampf gegen Brainiac ins All und den Turm der Justice verlagert wurde, nahm alles an Fahrt auf. Die Rätsel und Bosskämpfe wurden zwar weiterhin nur selten anspruchsvoll. Doch dafür trat die Story aufs Gaspedal, die sich um den jugendlichen und stets geduldig in der zweiten Reihe stehenden Robin als Helfer des Dunklen Ritters dreht. Zudem wurden die Plastik-Zerstörungsorgien kreativer in Szene gesetzt. So z.B. wenn man in komplett aus Legos gebauten Miniaturen europäischer Metropolen gemeinsam mit den Superbösen Jagd auf Brainiac macht. Zwar geht Traveller’s Tales immer noch wenig Risiko und reichert die bekannten, weiterhin vor allem zu zweit gut unterhaltenden Elemente nur sparsam an. Doch dank eines angenehmen Erzähltempos, vielen Anspielungen und einer Kulisse, die geschickt zwischen Realismus und Bausteinwelten wechselt, ist Lego Batman 3 ein überraschend unterhaltsamer Ausflug in die DC-Welten jenseits von Gotham.