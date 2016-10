Video "20 Year Celebration Launch Trailer" zu Rise of the Tomb Raider - 4Players.de

Nixxes hat bei der Umsetzung von Rise of the Tomb Raider hervorragende Arbeit geleistet! Die PC-Version übertrifft die Vorlage von der Xbox One technisch deutlich: Neben höheren Bildraten kommt man zusätzlich in den Genuss weiterer Grafikeffekte und Details, welche die ohnehin schon beeindruckenden Kulissen des Konsolen-Vorbilds noch weiter aufwerten. Das war allerdings zu erwarten, erfordert gleichzeitig aber auch eine potente Hardware im PC-Gehäuse, die auch bei der 4K-Darstellung Pflicht ist. Daneben trägt aber auch die verbesserte (Controller-)Steuerung zur Aufwertung der PC-Fassung bei, denn das leichte Input-Lag bei der Xbox One hat Nixxes auf dem PC nahezu eliminiert. Inhaltlich bleibt alles beim Alten: Der größere Fokus auf Erkundung und mehr Gräber ist erfreulich, der Sammelwahnsinn dagegen nervig. Details liefert unser Test aus dem November, in dem wir Lara auf der Xbox One begleitet haben.