Video "Video-Epilog" zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 4Players.de

Alandarkworld schrieb am 06.03.2017 um 22:55 Uhr

In Puncto Liebe zum Detail ist Breath of the Wild der neue Gold-Standard, an dem sich alle zukünftigen Open World Titel werden messen lassen müssen. Ich muss ganz ehrlich zugeben: selbst ein Fallout oder ein Elder Scrolls hat es nicht geschafft, mit seiner Spielwelt so eine Sogwirkung auf mich als Spieler auszuüben wie Zelda. Es gibt so viele Möglichkeiten um mit der Welt zu agieren, sie ist weit mehr als eine statische Kulisse und steht damit im krassen Gegensatz zu vielen anderen Open World Titeln, allen voran Dragon Age Inquisition. Ich hoffe dass das ein Weckruf für die ganze Community wird, und dass auch Bethesda erkennt, dass sie in Zukunft wieder mehr tun werden müssen. Rückblickend betrachtet wirkte Fallout 4 ein wenig wie ein lauwarmer Aufguss, da ist einfach zu wenig inhaltliches passiert.

Zelda hat natürlich auch noch enorm viel Luft nach oben, sowohl technisch als auch inhaltlich. Ein paar mehr Dialoge und Dialogoptionen würden beispielsweise nicht schaden. Auch hätte man das Spiel wenn schon dann gleich voll vertonen können. Die matschigen Texturen sind ja hinlänglich bekannt, ebenso das extrem kleine Inventar für Waffen und Schilde sowie die arg starken Abnutzungserscheinungen der Waffen, sodass man nach fast jedem Feind einen neuen Meinungsverstärker aus dem Rucksack ziehen muss. In Puncto Charakterentwicklung hätte man sich auch mehr trauen können als bloß Herz- und Ausdauercontainer, es wäre längst an der Zeit, dass Link (nach Zelda 2: Adventure of LInk) mal wieder ein Exp-System bekommt.

Trotzdem: Breath of the Wild ist ein Meisterwerk dieser Generation und wird vollkommen zurecht (den technischen Unkenrufern zum Trotz) mit hohen Wertungen überschüttet, aus genau den Gründen die Jörg im Video so schön zusammen gefasst hat.