The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Interview mit Herrn Aonuma und Herrn Fujibayashi

Nintendo Deutschland hat ein Videointerview mit Eiji Aonuma und Hidemaro Fujibayashi veröffentlicht, in dem die beiden Entwickler über The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Die Ballade der Recken sprechen. Sie gehen auf die Inspiration für Links Eponator Zero (Motorrad), die größte Herausforderung in "Die Ballade der Recken", die Reaktionen auf Prinz Sidon und die Recken an sich ein.