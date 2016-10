Video "PS VR Launch-Trailer" zu The Assembly - 4Players.de

Schade – ähnlich wie Pollen lässt mich auch The Assembly mit einem unbefriedigten Gefühl zurück. Warum trauen so viele VR-Entwickler ihren Spielern nicht mal etwas anspruchsvollere Rätsel und Aufgaben zu? Meist bleibt es leider beim Abklappern von Versuchslaboren nach verschwörerischen Hinweisen, was immerhin ab und zu von Umgebungs- und Kombinationsrätseln aufgewertet wird. Madeleines Aufnahmetests haben mich noch stärker gelangweilt, zumal auch die Story meist vor sich hinplätschert. Schade um die spannende Grundstimmung, die professionelle technische Umsetzung und das ausgefeilte Steuerungs-Schema. nDreams sollte ruhig noch weitere, spielerisch gehaltvollere Abenteuer in dem gelungenen Grundgerüst entwickeln – oder es an andere Entwickler lizenzieren. Ihr erster VR-Thriller konnte mich trotz gelungener Ansätze aber kaum fesseln.