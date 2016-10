Video "Attikus and the Thrall Rebellion" zu Battleborn - 4Players.de

Es ist zwar nett, dass man bei Gearbox zumindest noch die Möglichkeit einräumt, die Kampagne von Battleborn alleine zu spielen, aber mehr als ein kleines Trostpflaster ist das nicht: Stürzt man sich als Solist in den Kampf um Solis, gestalten sich die Gefechte gegen die unzähligen Gegnerhorden extrem zäh und je nach gewähltem Helden hält sich der Spaß extrem in Grenzen – zumal auch die konfuse Hintergrundgeschichte trotz des eingestreuten Humors nicht viel hergibt. Als Quintett macht der Ritt durch die Comic-Welt dagegen richtig Laune, zumal hier Teamwork und die verschiedenen Fähigkeiten der Truppe zur Geltung kommen. Der zweifelhafte Umgang mit den Checkpunkten kann allerdings für Frust sorgen, wenn ein Verteidigungsobjekt zerstört und man deshalb nicht zum letzten Speicherpunkt, sondern wieder komplett an den Anfang der Mission zurückbefördert wird. Betrachtet man Battleborn als Solo-Spieler schwankt das Erlebnis je nach gewählter Figur zwischen Ernüchterung, Frust und solider Action, während man im Koop durchaus gemeinsam Spaß haben kann – sei es online oder an den Konsolen sogar am geteilten Bildschirm. Die kompetitiven Modi Überfall und Schmelze zeichnen sich abseits des klassisch unterhaltsamen Capture zwar mit einem interessanten Konzept aus, kranken derzeit aber vor allem an der geringen Kartenauswahl, fehlendem Teamwork und Balance-Problemen, die nicht nur anhand überlegener Figuren, sondern auch dem schlechten Matchmaking entstehen. Unterm Strich bleibt ein Helden-Shooter, der für Solo-Spieler wenig zu bieten hat, im Koop sowie Versus-Partien aber solide unterhält und sich vor allem durch seine breite Auswahl an Charakteren auszeichnet.