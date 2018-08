Video "Season Pass 2 Reveal featuring Negan from The Walking Dead" zu Tekken 7 - 4Players.de

Bachstail schrieb am 06.08.2018 um 11:47 Uhr

Ich habe keine Ahnung, wer Negan ist aber es scheint so, als würde Harada einfach alle Charaktere einbauen, welche ihm aus Serie X oder Spiel Y gefallen, das war bei Geese schon so.

Viel spannender finde ich die Frage, ob sie sich an ihre eigenen Aussagen halten, alte Charaktere kostenlos anzubieten.

Gemäß dieser Aussage müsste man für Anna und Lei eigentlich nichts bezahlen aber irgendwie bezweifle ich das.