Video "Xbox-One-Trailer" zu Cities: Skylines - 4Players.de

Hut ab, Colossal. Diese Mischung aus Städtebau und Verkehrs-Infrastruktur-Simulation kann sich sehen lassen. Man bedient sich zwar in vielerlei Hinsicht freizügig bei Elementen, die spätestens seit SimCity 4 oder Cities XL funktionieren. Doch man setzt auch auf einige interessante frische Ideen: So baut man zusätzlich auf die eigene Nahverkehrs-Expertise, die man mit Cities in Motion gewonnen hat. Weiterhin werden dem geneigten Hobby-Bürgermeister über Stadtviertel und dezidierte Verordnungen ebenso einfache wie potente Mittel in die Hand gegeben, um das Gesicht der Stadt zu prägen und sie attraktiv für neue Bürger zu machen. Und man hat wahnwitzig große Areale (die Stadt kann über 30 Quadratkilometer groß werden), die dank der ordentlichen Engine und dem gewählten Modellbau-Artdesign einen hohen Wuselfaktor erzeugen. Nicht zu vergessen die Unterstützung der Modding-Community, die kurz- und mittelfristig dafür sorgen könnte, dass die kleineren Mankos wie wenige Freizeitanlagen oder zu geringe visuelle Unterscheidung der einzelnen Viertel ausgemerzt werden. Und während die Skylines-Fans die Städte verschönern und per Steam Workshop ihre Kreationen austauschen, kann das Team sich an die Behebung kleinerer Bugs wie Wegfindung, unrealistischer Kreisverkehr oder die mitunter unpassenden Kommentare der Bevölkerung setzen. Doch da keiner dieser Fehler kritisch ist und man sich schnell in einer fatalen Motivationsspirale wiederfindet ("Nur noch diese Stadterweiterung"), füllt Cities Skylines genau die Lücke, die seit SimCity 4 von der versammelten Städtebau-Konkurrenz nicht geschlossen werden konnte.