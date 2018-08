Video "DLC Trailer | Lost Orbit" zu Q.U.B.E. 2 - 4Players.de

Nach einer Welle an Ego-Puzzlern wurde es zuletzt still um diese Spielenische – seit The Witness gab es eigentlich keinen Nachschub mehr. Umso schöner, dass sich Q.U.B.E. 2 als potenter Vertreter seiner Art entpuppt. Nicht nur, weil sich das Team von Toxic Games genau angeschaut hat, wo die Stärken, aber auch Schwächen des Vorgängers bzw. des Director’s Cuts lagen und entsprechend darauf aufbaut. Sondern, weil in diesem Rahmen die Puzzle-Elemente einerseits entschlackt wurden, andererseits in ihrer Kombination und mit neuen Anforderungen versehen, ein von Anfang bis Ende unterhaltsames Rätsel-Erlebnis in Ego-Sicht bieten. Zumal die Geschichte interessant genug ist, um in Ruhephasen bei der Stange zu halten und gelegentlich interessante Fragen zu stellen, dafür aber die Figuren zu wenig Beachtung schenkt. Dennoch ist Q.U.B.E. 2 ein richtig gutes Rätselspiel.