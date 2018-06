Video "E3+2018:+PC-Trailer" zu Yakuza 0 - 4Players.de

Kleine Neuerungen am Kampfsystem, leicht veränderte Kulissen: Yakuza ist auch fast 30 Jahre in der Vergangenheit das Spiel, das es schon immer war. Kenner fühlen sich in der vertrauten Umgebung wohl, wiederholen aber nur, was sie schon kennen. Als Kazuma Kiryu und Goro Majima erteilen sie sowohl kleinen als auch großen Schurken eine Lehre, gehen bowlen oder spielen Schach, helfen Mitmenschen aus der Misere und managen sogar ihre eigenen Clubs. Wer Yakuza 0 spielt, erlebt eine lebendige, schillernde Welt mit unterhaltsamen Nebenmissionen, zahlreichen Minispielen und einen gut geschriebenen Milieu-Thriller – zumindest so lange, wie man dem roten Faden folgt und nicht über die Textwüsten der vielen Kurzgeschichten stolpert, auf die man kaum Einfluss nimmt. Nach Belieben entwickelt man die Fähigkeiten der Protagonisten, perfektioniert verschiedene Kampfstile und besteht in knackigen Prügeleien aufregende Herausforderungen. Das über mehr als zehn Jahre gereifte Konzept funktioniert hervorragend – würde es sich nur nicht so verdammt verbraucht anfühlen!