Video "Kickstarter-Trailer (Rising Storm)" zu Pineview Drive für PC - 4Players.de

Mit Pineview Drive hat Entwickler VIS viel versprochen, doch am Ende bleibt von den großen Horror-Ambitionen des deutschen Studios nicht viel übrig. Zu schnell nutzen sich die vermeintlichen Psycho-Spielchen ab und es wird nach den atmosphärischen Ansätzen im Einstieg klar, dass in den dunklen Korridoren und Außenarealen keine echte Gefahr droht. Vielleicht lag es an meiner unerschrockenen Spielweise, die sich überraschend schnell eingestellt hat, aber meine Gesundheit war nur selten in Gefahr: Sowohl die Anzeige als auch mein Puls verweilten die meiste Zeit im grünen Bereich. Den größten Horror verbreitet der Titel beim Spieldesign mit seiner redundanten Schlüssel- und Türensuche, die mit jedem weiteren Tag trotz des dankbaren Hilfesystems zunehmend nerviger wird. Nein, so macht die Suche nach der Wahrheit keinen Spaß! Und so wundert es mich kaum, dass es niemand länger als 30 Tage auf dem Spuk-Anwesen aushält, denn angesichts der erschreckenden Langeweile will man irgendwann einfach nur noch möglichst weit weg von Pineview Drive!