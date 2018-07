Salt and Sanctuary: Switch-Trailer

Salt and Sanctuary wird auch für Nintendo Switch erscheinen, und zwar am 2. August 2018 für 17,99 Dollar im Nintendo eShop. Es wird auf der Nintendo-Konsole in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Traditionelles und Vereinfachtes Chinesisch, Japanisch und Koreanisch zur Verfügung stehen. Auch eine Box-Edition (Drowned Tome Edition) ist geplant, soll aber später folgen.