Video "Complete Edition für PS4" zu The Flame in the Flood - 4Players.de

The Flame in the Flood hat mich sehr neugierig gemacht. Ein Survival-Abenteuer in der amerikanischen Wildnis, dazu ein Hund als Kumpel, den idyllischen Fluss vor Augen und Folk im Ohr - klingt wie ein gemütliches Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Aber so idyllisch dieses Abenteuer anmutet: Es ist ein gnadenloses Biest, selbst auf dem niedrigen Schwierigkeitsgrad. Schade ist, dass man auch in der Kampagne so früh in ein knallenges Mikromanagement-Korsett gezwungen wird. Hat man die Mechanismen erstmal verinnerlicht, kann man endlich stressfreier loslegen. Aber selbst dann werden die Erkundungsreize und das Überleben hier nicht so clever verzahnt wie z.B. in Don’t Starve, das eine wesentlich bessere Einspielphase, eine freiere und überraschendere Welt sowie mehr Entwicklungspotenzial bietet. Unterm Strich ein solides und hübsch inszeniertes Survival-Abenteuer mit toller Musik, das zu Beginn zu hektisch und langfristig leider nicht sehr motivierend ist.