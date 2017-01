Video "Patch 3.5 - The Far Edge of Fate" zu Final Fantasy 14 Online: Heavensward - 4Players.de

Final Fantasy 14 Online: Heavensward: Patch 3.5 - The Far Edge of Fate

Am 17. Januar 2017 wird der Patch 3.5 "The Far Edge of Fate" für Final Fantasy 14 Online: Heavensward erscheinen. Das Update wird die Geschichte fortsetzen, die Gruppensuche überarbeiten und einen neuen Raid sowie ein weiteres Dungeon einführen.