Video "Run the Jewels" zu Gears of War 4 - 4Players.de

Bei Gears of War 4 liegen Begeisterung und Enttäuschung dicht beieinander: Während die koop-fähige Kampagne aufgrund der lahmen Roboter-Gegner, zu wenigen Höhepunkten und redundanten Gegnerwellen nur auf einem soliden Niveau unterhält, rocken die Mehrspieler-Modi genauso wie früher! Neben dem verbesserten Horde-Modus, der in Version 3.0 mehr Freiheiten beim Bau von Befestigungen erlaubt, sorgen vor allem die zahlreichen Versus-Gefechte für brachiale und spannende Multiplayer-Action, inklusive gelungener Neuzugänge wie Dodgeball oder den Wettbewerbs-Modi – und das alles ohne störende Lags oder Verbindungsabbrüche. Schön auch, dass man sich alternativ im LAN oder sogar lokal am geteilten Bildschirm in die Schlachten stürzen darf. Dank des gelungenen Mehrspieler-Angebots landet Gears of War 4 noch im guten Wertungsbereich. Bei der Kampagne hätte The Coalition aber mehr liefern müssen – vor allem, wenn man die starken Vorgänger als Vergleich heran zieht.



[Den PC-Test liefern wir aus Zeitgründen erst später nach, Anm. d. Red.]