Pillars of Eternity 2: Deadfire



Video-Epilog

Im Video-Epilog erklärt Jörg, warum die Erzählung im Rollenspiel Pillars of Eternity 2 so gut funktioniert und was das mit der Mechanik von Abenteuer-Spielbüchern zu tun hat, die die "Fighting…

18.05.2018

