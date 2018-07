Video "Wrecking Ball ist jetzt live" zu Overwatch - 4Players.de

Rasante Gefechte? Ja! Vielfältige Helden? Oh ja! Ausgerichtet auf Teamplay? Viel davon! MOBA? Nein! Und der Umfang? Geht so. Im Gegensatz zu Shootern wie Battleborn oder Black Ops 3 konzentriert sich Overwatch komplett auf den Mehrspieler-Modus und fackelt online ein spektakuläres Shooterfeuerwerk ab. Egal ob Dynamik, Balance, Charakterdesign oder individuelle Spielweisen: Blizzard inszeniert Action mit großartigem Teamplay-Anspruch in toller Cartoonwelt mit umwerfernder Soundkulisse. Mit den richtigen Leuten (am besten Freunde) ergeben sich ebenso tempo- wie abwechslungsreiche Gefechte, in denen man sehr viel Spaß, aber auch sehr viel Frust (Niederlage) haben kann. Ich habe selten einen Shooter erlebt, in dem man das Match innerhalb der letzten Sekunden noch komplett drehen kann - mit Glück, mit Taktik oder mit Pharah. Aber Overwatch kämpft mit zwei Schwachpunkten: Die meisten Karten sind zu statisch, es fehlen mehr Überraschungen sowie interaktive Objekte. Das größte Manko ist der magere Umfang. Das Vorhandene ist zwar auf Hochglanz poliert, aber mehr als zwölf Karten in dreieinhalb Spielmodi - neben Training und KI-Matches - gibt es nicht. Die Entwickler haben zwar versprochen, neue Modi, Helden und Karten kostenlos nachzuliefern, aber diese Zukunftsmusik kann in die Bewertung nicht einfließen. Die 21 Helden und ihre individuellen Spielweisen und Kombinationen sorgen jedenfalls dafür, dass es trotz Spielmodi-Mangel nicht langweilig wird. Unterm Strich ist Overwatch also ein sehr guter, angenehm temporeicher und kompromissloser Online-Shooter für Teamplayer.