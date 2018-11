Video "Animierter Kurzfilm: Alte Bekannte" zu Overwatch - 4Players.de

Bei der Blizzcon 2018 ist die 29. Heldin aus Overwatch vorgestellt worden. Zunächst wurde der animierte Kurzfilm "Alte Bekannte" mit McCree in der Hauptrolle gezeigt, in dem mehrere neue Charaktere auf der Bildfläche auftauchten. Neben dem Roboter, der in der Fracht (auf der Karte Route 66) verborgen war, gehört auch die Anführerin der Deadlock Gang zu den Neulingen. Die Revolverheldin heißt Elizabeth Caledonia Ashe und richtet Schaden an.