Video "Jurassic World Car Pack Trailer" zu Rocket League - 4Players.de

Ich kann die hohen Wertungen amerikanischer Kollegen nicht ganz teilen, beruhen sie doch meist darauf, dass Rocket League angeblich das erste Fußball-Spiel sei, das man begreift und das Spaß macht. Da muss ich als Europäer und Fußballfan natürlich lächeln. Nein, Rocket League ist nicht besser als FIFA! Aber ja, es versprüht kurzzeitig Arcade-Spaß und bietet sich als abgedrehte Alternative an. Das liegt an der stimmigen Physik und an den Anforderungen, die präzises Timing sowie eine gute Positionierung bedingen. Rocket League ist ein Sportspiel durch und durch, denn die Besseren gewinnen einfach. Ein solides gutes Spiel also. Wenn, ja, wenn man denn bei der Auslastung abends spielen könnte. Morgens kann man nämlich hervorragend ein paar Spiele einschieben, aber ansonsten sind die Netzwerkprobleme so ein Graus, dass ich eine Note runtergehen muss. Sorry Sony, aber bitte nachsitzen und Server aufrüsten!