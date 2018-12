Kage, der Name bedeutet "Schatten", ist die Fleisch gewordene Verkörperung des bösen Geistes "Satsui no Hado", der (theoretisch) Ryu befallen und ihn in Evil Ryu verwandeln kann. Nach einer Konfrontation in der Hauptstory von Street Fighter 5 kehrt nun 'Satsui no Hado' zurück.