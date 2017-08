Guild Wars 2: Path of Fire



Loading Loading 22:50 Min.

Ankündigung

Guild Wars 2: Path of Fire, die zweite Erweiterung für Guild Wars 2, ist heute von Arena.Net und NCSOFT angekündigt worden. Das Add-on wird bereits am 22. September 2017 veröffentlicht. In Path of Fire…

01.08.2017

Views: 1218