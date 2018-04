Hallo Leute,eine kleine Erklärung zu diesem Video. Das ist ein literaturhistorisches Special, in dem wir eine "Einführung in die germanische Mythologie" anbieten. Nachdem unser zweiteiliges Special zu Kingdom Come (Einführung ins Spätmittelalter Teil 1 http://www.4players.de/4players.php/tvp ... ter_1.html und Teil 2 http://www.4players.de/4players.php/tvp ... ter_2.html ) so gut ankam, haben wir uns überlegt, das in Zukunft öfter zu machen.Falls ihr euch fragt, warum ein Spiele-Redakteur wie ich das macht: Ich bin studierter Historiker und Skandinavist, der sich intensiv mit dem Thema befasst und auch eine Abschlussarbeit dazu verfasst hat. Keine Bange: Das hier ist nur ein ganz kleiner Appetitanreger inklusive Literaturtipps für alle, die sich weiter mit Thor und Odin beschäftigen wollen.Ich hätte da für jeden Gott zwei Stunden machen und vor allem das Thema der Germanen für jeden Stamm von den Sachsen bis zu den Goten vertiefen können und bin froh, dass mich Alice immer wieder eingebremst hat. An alle Historiker und Skandinavisten da draußen: Ja, da fehlen viele Bezüge, manchmal musste ich zu schnell galoppieren und manches bleibt leider an der Oberfläche, aber mehr konnte ich in die gefühlten zehn Minuten nicht packen.Und natürlich werden wir nächste Woche noch konkreter darauf eingehen, inwiefern sich God of War der germanischen Mythologie bedient und diese interpretiert.