Video "Bosskampf+Hraezlyr" zu God of War - 4Players.de

Am liebsten würde ich Atreus adoptieren und mir Mimir an den Gürtel hängen! Dass die grandiose Kulisse ebenso abliefern würde wie das Kampfsystem mit seiner Vielfalt sowie taktischeren Herangehensweise war vielleicht abzusehen. In God of War kämpft man quasi in der goldenen Mitte zwischen den komboreichen Vertretern wie Bayonetta und Devil May Cry auf der einen sowie Bloodborne und Dark Souls auf der anderen Seite. Damit ist es Cory Barlog und seinem Team gelungen, dieses ruhmreiche Hack'n'Slay überzeugend in die Moderne zu führen, zumal es brachial und blutig bleibt - bis hierher wäre das schon ein richtig gutes Action-Adventure. Nach den ersten drei Stunden hätte ich allerdings nicht für möglich gehalten, dass sowohl die Geschichte als auch die Regie über 30 bis 35 Stunden ein derartiges Niveau erreichen würden. Hier wird nicht nur die nordische Mythologie auf kreative Art interpretiert, sondern hier wird auf herausragende Art eine Geschichte von Vater und Sohn erzählt. Ich habe viel geschmunzelt, viel nachgedacht und konnte einfach nicht aufhören zu spielen, weil die Neugier permanent loderte. Hier werden die beiden Achsen der Faszination, Spielmechanik und Storytelling, nicht nur auf meisterhafte Weise verbunden, sondern auch Zeichen in der Regie gesetzt, an der sich künftige Abenteuer messen lassen müssen. Hinzu kommen ja eine vorbildliche Lokalisierung sowie ein klasse Soundtrack! Zwar ist nicht alles perfekt: Gerade im letzten Drittel werden manche Welten zu Arenen degradiert, viele Figuren wiederholen sich, die knackigen Walküren sind rein optional, während die Bosse zu leicht sind und man verliert sich in zu viel XP sowie Hacksilber, das man eigentlich nicht mehr braucht. Mit etwas mehr Mut zur Reduzierung statt inflationärer Beute und nicht enden wollendem Rüstungsmanagement, sowie mit einem wirklich alle Fragen beantwortenden Finale, hätte dieses God of War noch beeindruckender werden können. Sony Santa Monica scheint sich noch eine Hintertür für eine Erweiterung offen zu halten, denn es fehlt der letzte Tusch. Aber das ist Kritik auf einem Niveau, der sich auch The Witcher 3 und The Legend of Zelda als herausragende Spiele stellen mussten. Unterm Strich ist God of War ein ausgezeichnetes Action-Adventure.