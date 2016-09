Video "Tau (DLC)" zu Battlefleet Gothic: Armada für PC - 4Players.de

Es ist zum Mäusemelken! Die tollen Weltraum-Schlachten von Battlefield Gothic: Armada bleiben hinter ihren Möglichkeiten zurück. Dabei ist das Spiel von Tindalos Interactive und Focus Home Interactive keinesfalls schlecht - ganz im Gegenteil. Die Echtzeit-Schlachten im Gothic-Sektor bieten taktisch packende Gefechte mit stellenweise hohem Mikromanagement-Anteil, die oftmals an Seekämpfe bzw. U-Boot-Gefechte erinnern. Dabei sorgen das detailverliebte Schiffdesign und die einmaligen (englischen) Sprecher in der Kampagne dafür, dass die Schlachten vor Warhammer-Atmosphäre nur so triefen. Selten wurde das Flair so gut eingefangen! Auf den ersten Blick macht Battlefield Gothic: Armada viel richtig, aber zu schnell stellen sich Wiederholungen ein, die Story-Einsätze sind nur Variationen bekannter Typen und das Design wirkt nicht rund. Die Karten sind zu klein, die Einsätze zu sehr auf Tempo getrimmt, die Balance wackelig und man ist meist mit zu kleinen Flotten unterwegs. Selbst das motivierende Raumschiffausbau- und Verbesserungssystem suggeriert nur Tiefgang, bietet aber nur wenige sinnvolle Optionen. Haarig wird es vor allem, wenn die Zufallselemente die Missionen in der Kampagne torpedieren oder Bugs die Missionen unnötig erschweren - zumal man sich sowieso erst durchbeißen muss, was mit einem schwachen Einstieg und mangelnder Transparenz der Gefechte nicht sonderlich gut einhergeht. Alles in allem sind die Grundlage und das Warhammer-Flair großartig, aber das Drumherum wirkt zu fahrig, zu übereilt und zu generisch. Battlefield Gothic: Armada hätte eine Early-Access-Phase zur Verbesserung wirklich gut getan ...