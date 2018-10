The Long Journey Home wird am 14. November 2018 für Playstation 4 and Xbox One zum Preis von 39,99 Euro erscheinen. In dem Weltraum-Abenteuer übernimmt der Spieler die Kontrolle über eine vierköpfige Crew, die am anderen Ende des Universums landet, nachdem der erste Lichtsprung in der Geschichte der Menschheit schiefgeht.