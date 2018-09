Call of Duty: Black Ops 4



Loading Loading 1:07 Min.

Launch-Trailer

Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One. Erstmals wird innerhalb der Reihe dabei zugunsten von Battle Royale auch eine klassische Kampagne verzichtet. Im Launch-Trailer…

25.09.2018

Views: 42