Video "Europa-Trailer" zu DanganRonpa Another Episode: Ultra Despair Girls für PS Vita - 4Players.de

Trotz anfänglicher Skepsis muss ich zugeben, dass DanganRonpa das Wildern in Shooter-Gefilden gar nicht so schlecht zu Gesicht steht. Zwar fällt die maue Technik noch mehr ins Auge als noch zu Adventure-Zeiten, aber wie in den Vorgängern verbringt man auch in Ultra Despair Girls die meiste Zeit in herrlich bizarren Dialog- und Story-Sequenzen, wo dies kaum eine Rolle spielt. Doch selbst der Griff zur Waffe hat mich dank taktischer Skill- und Munitionswahl samt individueller Modifikationen durchaus positiv überrascht. Rätseleinlagen, Suchspiele und andere Herausforderungen wurden überzeugend in den Spielverlauf eingebettet, auch wenn man sich bei den Hilfestellungen meiner Meinung nach ruhig etwas zurückhaltender hätte geben können. Auch die vielen Ladeunterbrechungen beim Erkunden der Spielwelt blieben negativ in Erinnerung. Zudem gibt es wie üblich keine deutschen Untertitel und selbst den japanischen Originalton muss man sich dieses Mal separat herunterladen. Vom Kauf abhalten sollte einen das aber nicht, auch wenn die Klasse der Adventure-Vorgänger nicht erreicht wird.