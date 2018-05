Video "Switch-Trailer" zu Battle Chasers: Nightwar - 4Players.de

Hinter dem generischen Titel Battle Chasers: Nightwar versteckt sich ein überaus gelungener Dungeon-Crawler mit starken Einflüssen von klassischen Japan-Rollenspielen und einem überragenden Comic-Artdesign. Gerade die Mischung aus der Wanderung auf der Oberwelt, der Erkundung der Schauplätze und der erstklassig animierten und inszenierten Kämpfe ist vorbildlich, auch wenn manche Kämpfe gegen zu schwache Gegner an der Geduld zerren und die notwendigen Stufenaufstiege ab der Mitte des Spiels zu gemächlich vonstattengehen, was Grinding erforderlich macht. Denn im Gegensatz zur Hintergrundgeschichte, die eher zu vernachlässigen ist, und den Charakteren, die mehr Tiefe vertragen könnten, ist das rundenbasierte Kampfsystem eine Wucht. Obwohl die Fähigkeiten der Helden eigentlich überschaubar sind, machen die beeinflussbare Reihenfolge, die cleveren Überladungs- und Burstmechaniken sowie die Synergien zwischen den Charakteren wirklich viel her - besonders in längeren Kämpfen, die selbst im späteren Spielverlauf überraschend knackig und kompromisslos sein können. Wenn noch die Balance zwischen zu leichten und zu schweren Kämpfen sowie der Fortschritt (Erfahrung, Gold, Gegenstände) etwas besser austariert worden wären, hätte Battle Chasers: Nightwar locker einen Gold-Award einheimsen können. So bleibt es leider leicht hinter seinen Möglichkeiten zurück und weiß dennoch mit den Kämpfen sowie dem Stil zu überzeugen.