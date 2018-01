Video "Viveport+VR" zu HTC Vive - 4Players.de

Einschätzung:

Was für ein Trip: Wer sich HTC Vive zum ersten Mal über den Kopf stülpt und mit vollem Körpereinsatz durch fremde Welten schreitet, taucht tatsächlich in eine völlig andere Welt ab. In meinen 16 Jahren als Spiele-Journalist wurde mein Büro noch nie so massiv von Kollegen belagert, die fast ausnahmslos mit einem verklärten Blick wieder heraus marschierten. „Wahnsinn!“, „Unglaublich!“ „Ach du Scheeeeeiße!“, „Ich wollte doch eigentlich noch einkaufen!“, „Soll ich jetzt doch ein Zimmer frei räumen?“ sind nur eine winzige Auswahl der Kommentare, die bei den beeindruckenden Demos von The Lab & Co. durch den Flur schallten. Sogar Skeptiker wie Mathias oder Jörg konnten zumindest die Faszination der Immersion nachvollziehen. Die niedrige Latenz, eine hohe Bildrate, das (meist) präzise Tracking und vor allem die feinfühligen Controller besitzen riesiges Potenzial für neue oder umkonstruierte Spielkonzepte – das beweisen erste Demos und viele kleine Spiele schon jetzt. Leider gibt es für Hardcore-Spieler aber noch nichts im Angebot, was auch über eine längeren Zeitraum satt macht. Es bleibt meistens bei simplen Actiontiteln, Minispielen oder kleinen Puzzles. Sie machen mit vollem Körpereinsatz aber immerhin deutlich mehr Spaß, als man es mit Text oder Videos vermitteln kann. Ein weiteres Problem sind die Tücken der noch in den Kinderschuhen steckenden Technik: Viel Platz und eine teure Grafikkarte sind Pflicht, ein Pixelraster bliebt nach wie vor deutlich sichtbar, immer wieder gerät das Kabel in den Weg und auch das Tracking hatte vor allem bei Spielen in großen Arealen seine Tücken. Immer mal wieder zuckte die Kamera oder ein Controller herum, selbst nachdem wir viel zur Problembehebung herumexperimentiert und ummontiert hatten. Nach rund einer Woche wurde unser anfänglicher Enthusiasmus also deutlich gebremst - zum Start ins neue VR-Zeitalter haben HTC und Valve aber trotzdem ein tolles Produkt abgeliefert, welches bereits andeutet, welches Potenzial in der Technik und seinen Anwendungsmöglichkeiten steckt. Ich freue mich schon auf all die neuen Spiele, die sich schon aus technischen Gründen stark von klassischen Konzepten abheben werden.