Knights of Pen & Paper 2: Deluxiest Edition on Consoles

Knights of Pen & Paper 2 wird in der nächsten Woche als "Deluxiest Edition" für Konsolen erscheinen. Am 11. Dezember wird die PlayStation 4 versorgt. Auf Nintendo Switch wird das Spiel am 13. Dezember zur Verfügung stehen. Die Xbox One folgt am 14. Dezember. Der Preis soll 12,99 Euro betragen.