Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords



Festival of the Lost-Trailer

Halloween steht vor der Tür! Auch in der Destiny Erweiterung "Das Erwachen der eisernen Lords" können Spieler ab morgen in die Gruselwelt des "Festival of the Lost" eintauchen.

24.10.2016

