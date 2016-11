Video "Singleplayer-Spielszenen" zu Titanfall 2 - 4Players.de

Einschätzung

Nach der lieblosen Pseudo-Kampagne des Vorgängers fällt es Respawn Entertainment sehr leicht, sich in dieser Hinsicht zu steigern: Die ehemaligen Call-of-Duty-Macher liefern in Titanfall 2 eine angenehme Mischung aus Piloten- und Titanen-Action sowie akrobatischen Geschicklichkeitseinlagen ab. Der gelungene Flow, der die Mehrspielergefechte auszeichnet und dank der reaktionsfreudigen Steuerung zustande kommt, wird damit hervorragend auf das Solo-Erlebnis übertragen, auch wenn die Story etwas zu kurz kommt, Charaktere blass bleiben und sich die KI-Gegner meist als dämliches Kanonenfutter präsentieren. Selbst die enttäuschenden Bosskämpfe erfordern nur selten ein taktisches Vorgehen. Als Ausgleich überzeugt die Kampagne neben dem exzellenten Spielgefühl mit kleinen Überraschungen, einer druckvollen Soundabmischung und abwechslungsreichen Schauplätzen, die grafisch vor allem in den schicken Außenarealen auftrumpfen. Auch wenn hinsichtlich Inszenierung und Story sicher noch Luft nach oben bleibt: Die Kampagne hat meine niedrigen Erwartungen übertroffen und mich über den Zeitraum von etwa sechs bis acht Stunden überraschend gut unterhalten.[Wir testen den Mehrspieler-Modus in den kommenden Tagen im regulären Live-Betrieb und liefern unsere Eindrücke samt finaler Wertung in der nächsten Woche nach]