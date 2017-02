Video "Live Fire Gameplay Trailer" zu Titanfall 2 - 4Players.de

Nach der lieblosen Pseudo-Kampagne des Vorgängers fällt es Respawn Entertainment sehr leicht, sich in dieser Hinsicht zu steigern: Die ehemaligen Call-of-Duty-Macher liefern in Titanfall 2 eine angenehme Mischung aus Piloten- und Titanen-Action sowie akrobatischen Geschicklichkeitseinlagen ab. Der gelungene Flow, der die Mehrspielergefechte auszeichnet und dank der reaktionsfreudigen Steuerung zustande kommt, wird damit hervorragend auf das Solo-Erlebnis übertragen, auch wenn die Story etwas zu kurz kommt, Charaktere blass bleiben und sich die KI-Gegner meist als dämliches Kanonenfutter präsentieren. Selbst die enttäuschenden Bosskämpfe erfordern nur selten ein taktisches Vorgehen. Als Ausgleich überzeugt die Kampagne neben dem exzellenten Spielgefühl mit kleinen Überraschungen, einer druckvollen Soundabmischung und abwechslungsreichen Schauplätzen, die grafisch vor allem in den schicken Außenarealen auftrumpfen. Auch wenn hinsichtlich Inszenierung und Story sicher noch Luft nach oben bleibt: Die Kampagne hat meine niedrigen Erwartungen übertroffen und mich über den Zeitraum von etwa sechs bis acht Stunden überraschend gut unterhalten. So richtig dreht Titanfall 2 aber erst im Mehrspielermodus auf und begeistert erneut mit dem starken Fundament des Vorgängers, wobei der ohnehin schon exzellente Spielfluss durch willkommene Ergänzungen wie Greifhaken und Rutsch-Mechanik sogar noch weiter aufgewertet wird. Die Einschränkungen bei der Titanen-Ausrüstung dürften zwar nicht jedem schmecken, doch die festgelegten Klassen fördern die Variation und lassen sich mit den Fähigkeiten von Kits immerhin noch mit einer individuellen Note versehen. Mit Unmengen an Freischaltungen und dem Aufleveln einzelner Waffen ist außerdem für Langzeitmotivation gesorgt, die dank der ansprechenden Auswahl an Spielmodi und der ausgezeichneten Online-Performance ohnehin nicht so schnell verloren gehen dürfte. Nur hinter den starken Boost-Fähigkeiten steht noch ein großes Fragezeichen: Bringen sie die Balance auf lange Sicht vielleicht etwas zu sehr ins Wanken? Zumal auch das Matchmaking nicht immer dafür sorgen kann, dass die Partien ausgeglichen sind oder schnell zustande kommen. Trotzdem ist Titanfall 2 vor allem hinsichtlich der flotten Mehrspieler-Action ein hervorragender Shooter, der sich hinter starker Konkurrenz wie Battlefield 1 oder Call of Duty nicht verstecken muss, sondern sich immer noch mit einer angenehmen Frische und fantastischen Steuerung von vielen anderen Online-Ballereien abhebt.