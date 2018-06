Bei der PC Gaming Show 2018 ist der erste Trailer mit In-Engine-Szenen aus Overkill's The Walking Dead gezeigt worden. Außerdem wurde der Release-Termin genannt. Das Actionspiel für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One wird am 5. November 2018 in Nord- und Südamerika und am 8. November 2018 in Europa erscheinen.