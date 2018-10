Video "64-Bit-Tonic" zu Yooka-Laylee - 4Players.de

Auf Nintendos Hybrid-System bekommt man vom Start weg die ausgefeilteste Fassung des klassisch offenen 3D-Jump-n-Runs, mit all den kleinen, sinnvollen Änderungen an Kritikpunkten wie der etwas trägen Steuerung oder der zickigen Kamera. Man fühlt sich gleich eine ganze Ecke freier und unbeschwerter, wenn die technischen und spielmechanischen Mankos weniger dazwischenfunken. Trotz Terminverschiebung und anfänglicher Probleme mit der Unity-Engine ist auch die Umsetzung erstaunlich gut gelungen: Hier flutscht alles flüssig, sauber, responsiv und sieht dabei trotzdem noch richtig idyllisch aus. Letzteres bezieht sich natürlich nur auf die gelungenen Welten wie die überwucherten Himmelstempel in den „Stammblock-Tropen“. Areale wie der Sumpf oder das Casino erinnern nach wie vor eher an zusammengeschusterte User-Levels aus einem Baukasten. Trotz kleiner Schwachpunkte ist Yooka-Laylee aber ein unterhaltsamer, umfangreicher und sehr sympathischer Sammelmarathon, der auf Switch von Anfang an deutlich runder wirkt.