Nintendo hat in der "Nindies Showcase Spring 2018" eine Ladung neuer Spiele von unabhängigen Entwicklern für Switch angekündigt. Alle Titel sollen im Laufe dieses Jahres im Nintendo eShop erscheinen. Vorgestellt wurden u. a. Mark of the Ninja Remastered von Klei Entertainment, Lumines Remastered von Enhance Games und der Bullet-Hell-Shooter Just Shapes and Beats. Außerdem wurde bestätigt, dass die Banner-Saga-Trilogie auf Switch erscheinen wird.