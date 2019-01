Video "Indie Highlights - 23.01.2019" zu Nintendo Switch für Nintendo Switch - 4Players.de

Nintendo hat mehrere Spiele von unabhängigen Entwicklern im "Indie-Highlights-Video" präsentiert, die in diesem Jahr auf Nintendo Switch erscheinen werden. In der Video-Präsentation werden Wargroove (00:44), Double Kick Heroes (02:17), When Ski Lifts Go Wrong (03:36), Forager (04:50), Goat Simulator: The GOATY (06:24), Inmost (07:46), Unruly Heroes (09:22), CrossCode (11:10) und SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech (12:44) gezeigt.