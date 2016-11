Video "Sonic-Trailer" zu Lego Dimensions - 4Players.de

Die in manchen Momenten omnipräsenten Bezahlschranken, die man mit den so genannten "Toys-to-Life"-Spielen in Verbindung bringt, sind mir auch in Lego Dimensions ein Dorn im Auge. Vor allem auch, weil man schon früh auf Elemente trifft, die man nur mit einer Figur öffnen kann, die vermutlich erst Anfang nächsten Jahres erscheint. Allerdings bekommt man mit den zusätzlichen Ausgaben nicht nur weitere schicke Figuren, sondern auch Zugriff auf die jeweilige Dimension, um dort in der freien Erforschung Abenteuer zu erleben. Abseits der auf Figuren- und Set-Abverkäufe abgezielten künstlichen Blockaden kann ich Traveller’s Tales nur Lob aussprechen. Nicht nur, weil man für die Bewältigung der Kampagne keine zusätzlichen Figuren, Fahrzeuge oder Gadgets braucht. Sondern auch, weil man nach zehn Jahren und gefühlten 100 Lego-Spielen mit nur marginalem Fortschritt einen riesigen Schritt nach vorne gemacht hat. Die Einbindung des Toypads sorgt für eine bislang unerreichte Verbindung zwischen realer Welt mit echten Spielzeugen und virtuellen Abenteuern. Und man nutzt es sinnvoll für zahlreiche kreative Rätsel, die das unterhaltsame, aber mitunter starre Korsett der bisherigen Lego-Spiele sprengen. Dazu kommt eine zielsichere Inszenierung, die mit zum Witzigsten gehört, was die Bauklotz-Helden in ihrer langen Geschichte zum Besten gegeben haben. Gute deutsche und hervorragende englische Sprecher machen die gut zehn bis 14 Stunden dauernde Kampagne, in der ein gutes Dutzend unterschiedlicher Lizenzen überzeugend zusammengewürfelt werden, zu einem uneingeschränkten Vergnügen. Das Leveldesign strotzt ebenfalls vor Kreativität und bietet sowohl mechanisch als auch hinsichtlich des Artdesigns von Anfang bis Ende viele angenehme Überraschungen. Schade ist allerdings, dass die frei zugänglichen Dimensionswelten beim Missionsdesign zunehmend gleichförmig werden. Auf einen Online-Koopmodus muss man zwar weiterhin verzichten und auch ein Editor wie die Toybox in Disney Infinity sucht man vergebens. Dennoch entfaltet Lego Dimensions eine enorme Sogkraft!